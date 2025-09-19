Ensemble 2e2m : Gliding Théâtre l’Echangeur Bagnolet

• Pass Ensemble(s) : 50 euros en prévente / 60 euros sur place (1 pass = 4 soirées)

• Billet soirée : de 8 à 20 euros (1 billet = 1 soirée)

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

PROGRAMME

Agata Zubel – Shades of Ice

clarinette, violoncelle et électronique

Philippe Hurel – …à mesure

flûte, clarinette, vibraphone, piano, violon, violoncelle

Hugo Van Rechem – GLID•(e)ING • CEIL•(ed)ING bathbleedingdust

création mondiale • commande de 2e2m

chœur, percussion, piano préparé/claviers, violoncelle et électronique

–En prélude…

Séverine Ballon – Parler Oiseau

création mondiale • commande de 2e2m

Ulysse Monjardet, flûte et Sofia Tapia-Primo, clarinette –élèves au Conservatoire d’Ivry-sur-Seine

Franco Donatoni – Ciglio II

Émilie Duchemin, violon et Camille Wauquier, flûte –étudiantes au Pôle Sup’93

Léo Margue, direction

Jean-Philippe Grometto, flûte

Véronique Fèvre, clarinette

François Vallet, percussion

Chae-Um Kim, piano/claviers

Dorothée Nodé-Langlois, violon

Sarah Givelet, violoncelle

Chœur des élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine

Ce programme propose de découvrir trois personnalités aux influences et démarches singulières, qui ont chacune une approche du son comme source d’énergie et de puissance rythmique.

La pièce Shades of Ice d’Agata Zubel, pour clarinette, violoncelle et électronique live, a été commandée par le London Sinfonietta. Caractérisée par une grande vitalité rythmique, le rendu sonore est monumental. De nombreux multiphoniques et sons d’archets écrasés sont utilisés, et des timbres orchestraux combinés à des enregistrements Field Recording composent la partie électronique. Ces enregistrements, Agata Zubel les a réalisés en Islande lors de voyages sur le glacier Vatnajökull, source d’inspiration pour cette pièce. Fascinée par les différentes gammes de couleurs, du blanc au bleu en passant par le gris et le noir, la compositrice a souhaité non pas illustrer mais plutôt faire renaître l’atmosphère si particulière qui y règne.

Nourris par des influences multiples, de la musique classique au jazz en passant par les musiques improvisées, Hugo Van Rechem propose une nouvelle création imprégnée d’un esprit surréaliste nourri tant par les visions de Dalí que les sculptures dégoulinantes de Maria Martins. Cette nouvelle pièce qui associe un chœur de jeunes du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine, partenaire du festival Ensemble(s) depuis plusieurs années, explore des effets de glissement sonore, ou « glide » pour utiliser un terme plus spécifique à la production électronique. Ce mode de pensée, fil conducteur d’un univers sonore où les transitions de rythmes et de textures dissolvent les repères d’écoute habituels, nous plonge dans une inquiétante étrangeté et une continuelle métamorphose. Comme une manière de faire fondre les frontières entre l’acoustique et l’électronique, un nouvel espace s’ouvre entre ces voix à priori discordantes du chœur, du violoncelle, du piano/synthétiseur et des percussions.

La pièce de Philippe Hurel, …à mesure, se caractérise par une énergie rythmique flamboyante si chère au compositeur. Influencée à la fois par des phrasés rythmiques directement issus du jazz et des calculs d’interpolations avec ordinateur, la pièce se compose de plusieurs parties très distinctes : dans la première partie, le piano et le vibraphone ont été écrits à la main tandis que le reste du groupe fonctionne à partir d’un calcul de l’ordinateur. Dans la partie centrale a lieu un phénomène de boucles, qui perturbe l’organisation des couples d’instruments, avec des accumulations d’événements, des permutations, et des incrustations tels des « chorus » ou « variations » . Une dernière boucle se déforme même totalement et provoque une formule finale où se superposent des sons de crotales. Ceci devient la transition vers la fin de la pièce où sont réunis dans une même harmonie le groupe de devant (cordes et vents) et le couple piano/vibraphone, rompant ainsi avec l’aspect conflictuel.

2ème concert de la soirée

21h30– En regard(s), Multilatérale

Le Festival Ensemble(s) est coproduit par les ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale, Sillages.

Coréalisation Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri.

Avec le soutien du Centre national de la musique, de la Maison de la Musique Contemporaine (MMC), de la Sacem, de la Fondation Francis et Mica Salabert et de la SPEDIDAM.

En partenariat avec : Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Pôle Sup’ 93, CRR 93-Aubervilliers, CMA XI et XX de Paris, CRC d’Ivry-sur-Seine et CRC de Bagnolet.

L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025

Festival Ensemble(s) création musicale festival

