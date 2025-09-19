Ensemble 2e2m : Gliding Théâtre l’Echangeur Bagnolet
Ensemble 2e2m : Gliding Vendredi 19 septembre, 20h00 Théâtre l’Echangeur Seine-Saint-Denis
• Pass Ensemble(s) : 50 euros en prévente / 60 euros sur place (1 pass = 4 soirées)
• Billet soirée : de 8 à 20 euros (1 billet = 1 soirée)
PROGRAMME
Agata Zubel – Shades of Ice
clarinette, violoncelle et électronique
Philippe Hurel – …à mesure
flûte, clarinette, vibraphone, piano, violon, violoncelle
Hugo Van Rechem – GLID•(e)ING • CEIL•(ed)ING bathbleedingdust
création mondiale • commande de 2e2m
chœur, percussion, piano préparé/claviers, violoncelle et électronique
–En prélude…
Séverine Ballon – Parler Oiseau
création mondiale • commande de 2e2m
Ulysse Monjardet, flûte et Sofia Tapia-Primo, clarinette –élèves au Conservatoire d’Ivry-sur-Seine
Franco Donatoni – Ciglio II
Émilie Duchemin, violon et Camille Wauquier, flûte –étudiantes au Pôle Sup’93
_____
Léo Margue, direction
Jean-Philippe Grometto, flûte
Véronique Fèvre, clarinette
François Vallet, percussion
Chae-Um Kim, piano/claviers
Dorothée Nodé-Langlois, violon
Sarah Givelet, violoncelle
Chœur des élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine
_____
Ce programme propose de découvrir trois personnalités aux influences et démarches singulières, qui ont chacune une approche du son comme source d’énergie et de puissance rythmique.
La pièce Shades of Ice d’Agata Zubel, pour clarinette, violoncelle et électronique live, a été commandée par le London Sinfonietta. Caractérisée par une grande vitalité rythmique, le rendu sonore est monumental. De nombreux multiphoniques et sons d’archets écrasés sont utilisés, et des timbres orchestraux combinés à des enregistrements Field Recording composent la partie électronique. Ces enregistrements, Agata Zubel les a réalisés en Islande lors de voyages sur le glacier Vatnajökull, source d’inspiration pour cette pièce. Fascinée par les différentes gammes de couleurs, du blanc au bleu en passant par le gris et le noir, la compositrice a souhaité non pas illustrer mais plutôt faire renaître l’atmosphère si particulière qui y règne.
Nourris par des influences multiples, de la musique classique au jazz en passant par les musiques improvisées, Hugo Van Rechem propose une nouvelle création imprégnée d’un esprit surréaliste nourri tant par les visions de Dalí que les sculptures dégoulinantes de Maria Martins. Cette nouvelle pièce qui associe un chœur de jeunes du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine, partenaire du festival Ensemble(s) depuis plusieurs années, explore des effets de glissement sonore, ou « glide » pour utiliser un terme plus spécifique à la production électronique. Ce mode de pensée, fil conducteur d’un univers sonore où les transitions de rythmes et de textures dissolvent les repères d’écoute habituels, nous plonge dans une inquiétante étrangeté et une continuelle métamorphose. Comme une manière de faire fondre les frontières entre l’acoustique et l’électronique, un nouvel espace s’ouvre entre ces voix à priori discordantes du chœur, du violoncelle, du piano/synthétiseur et des percussions.
La pièce de Philippe Hurel, …à mesure, se caractérise par une énergie rythmique flamboyante si chère au compositeur. Influencée à la fois par des phrasés rythmiques directement issus du jazz et des calculs d’interpolations avec ordinateur, la pièce se compose de plusieurs parties très distinctes : dans la première partie, le piano et le vibraphone ont été écrits à la main tandis que le reste du groupe fonctionne à partir d’un calcul de l’ordinateur. Dans la partie centrale a lieu un phénomène de boucles, qui perturbe l’organisation des couples d’instruments, avec des accumulations d’événements, des permutations, et des incrustations tels des « chorus » ou « variations » . Une dernière boucle se déforme même totalement et provoque une formule finale où se superposent des sons de crotales. Ceci devient la transition vers la fin de la pièce où sont réunis dans une même harmonie le groupe de devant (cordes et vents) et le couple piano/vibraphone, rompant ainsi avec l’aspect conflictuel.
_____
2ème concert de la soirée
21h30– En regard(s), Multilatérale
_____
Le Festival Ensemble(s) est coproduit par les ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale, Sillages.
Coréalisation Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri.
Avec le soutien du Centre national de la musique, de la Maison de la Musique Contemporaine (MMC), de la Sacem, de la Fondation Francis et Mica Salabert et de la SPEDIDAM.
En partenariat avec : Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Pôle Sup’ 93, CRR 93-Aubervilliers, CMA XI et XX de Paris, CRC d’Ivry-sur-Seine et CRC de Bagnolet.
L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025
