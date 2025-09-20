ENSEMBLE 2E2M : Legato Théâtre l’Echangeur Bagnolet

ENSEMBLE 2E2M : Legato Samedi 20 septembre, 18h00 Théâtre l’Echangeur Seine-Saint-Denis

• Pass Ensemble(s) : 50 euros en prévente / 60 euros sur place (1 pass = 4 soirées)

• Billet soirée : de 8 à 20 euros (1 billet = 1 soirée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:+ – 2025-09-20T23:+

Fin : 2025-09-20T18:+ – 2025-09-20T23:+

PROGRAMME

Créations mondiales

pour flûte, clarinette, piano, violon, violoncelle

Anne Castex – Backlash

John Aulich – Atranones

Laura Heneghan – Undercurrent

Monika Dalach Sayers – Plastiglomerate

Paul Scully – The Significance of Plot Without Conflict

Vincent Portes – Les sons maigres

Laura Bowler – Ping • commande du Festival Ensemble(s)*

_____

5 Ensemble(s)

avec les musicien·ne·s des ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale et Sillages

Jean Deroyer, direction

Cédric Jullion, flûte

Bogdan Sydorenko, clarinette

Maroussia Gentet, piano

Alexandra Greffin-Klein, violon

Ingrid Schoenlaub, violoncelle

_____

Legato est un programme de coopération internationale pour jeunes compositeur·rice·s, unique en son genre, co-conçu par des organisations partenaires de trois pays :

• en France, le Festival Ensemble(s), co-organisé par les Ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale et Sillages

• au Royaume-Uni, le soundfestival

• et, en Irlande, le Contemporary Music Centre Ireland et New Music Dublin

À la suite d’un appel à participation, six compositrices et compositeurs émergent·e·s de 20 à 30 ans ont été sélectionné·e·s : trois femmes et trois hommes, deux français·e·s, deux irlandais·e·s, deux britanniques.

Ce programme de quatorze mois (septembre 2024 à octobre 2025), leur offre l’occasion d’échanger sur la création musicale de leur pays respectif, d’expérimenter de nouveaux concepts et d’explorer de nouvelles voies, sous le mentorat de compositeur·rice·s expérimenté·e·s, les incitant à repousser les limites créatives de leur processus d’écriture.

Leurs nouvelles œuvres écrites dans le cadre de ce programme seront jouées dans les trois pays à l’occasion de festivals organisés à Bagnolet (France), Aberdeen (Royaume-Uni) et Dublin (Irlande). Elles seront interprétées par cinq musicien·ne·s des ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale et Sillages, dirigé.e.s par Jean Deroyer.

_____

2ème concert de la soirée

20h30– Corrosion, Cairn

_____

Le Festival Ensemble(s) est coproduit par les ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale, Sillages.

Coréalisation Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri.

Avec le soutien du Centre national de la musique, de la Maison de la Musique Contemporaine (MMC), de la Sacem, de la Fondation Francis et Mica Salabert, de Diaphonique, fonds franco-britannico-irlandais pour la musique contemporaine, de la Fondation Vaughan Williams et de la SPEDIDAM.

En partenariat avec : soundfestival, New Music Dublin Festival, Contemporary Music Centre Ireland, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Pôle Sup’ 93, CRR 93-Aubervilliers, CMA XI et XX de Paris, CRC d’Ivry-sur-Seine et CRC de Bagnolet.

* avec le soutien de la Sacem et de la Fondation Francis et Mica Salabert

L’Ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IDF sur la période 2023-2024-2025

Festival Ensemble(s) • 5 ensemble(s) / 2e2m + Cairn + Court-circuit + Multilatérale et Sillages création musicale festival

Visuel © STUDIO CDB – camilledebesombes.com