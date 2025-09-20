ENSEMBLE 2E2M : Music for a while Festival Cour et Jardin Champigny-sur-Marne
ENSEMBLE 2E2M : Music for a while Festival Cour et Jardin Champigny-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.
ENSEMBLE 2E2M : Music for a while Samedi 20 septembre, 16h30 Festival Cour et Jardin Val-de-Marne
Entrée libre
PROGRAMME
Henry Purcell – Fantaisies pour violes en sol mineur
Bruno Gillet – Amarcord
violon solo
Henry Purcell – Fantaisie pour violes en fa majeur
Garth Knox – Up above our heads
alto solo
Andrew Norman – A Companion Guide to Rome (extraits)
II. Benedetto
IV. Pietro (violon et violoncelle)
VI. Clemente (violon et alto)
VII. Lorenzo
Henry Purcell – Fantaisie pour violes en ré mineur
_____
Trio 2M
Dorothée Nodé-Langlois, violon
Claire Merlet, alto
Sarah Givelet, violoncelle
_____
Le Trio 2M est constitué de trois musiciennes de l’Ensemble 2e2m ⎼ Dorothée Nodé-Langlois, Claire Merlet et Sarah Givelet ⎼ qui partagent sur scène leur passion pour les musiques anciennes et de création. Avec Music For a While, elles nous font explorer des temps croisés, revisités, juxtaposés dans un voyage temporel, un incessant aller-retour entre présent et passé qui finissent par se confondre dans de nouvelles sonorités. Ainsi plusieurs centaines d’années séparent les compositeur.rice.s de ce programme. Le contexte de création a changé : les instruments ne sont plus les mêmes, le diapason aussi, l’architecture des salles de concert a évolué. Pourtant, nous pouvons entendre un lien. En utilisant leurs instruments d’époques et de lutherie différentes, les trois musiciennes nous emmènent à l’écoute de l’instant, là où la modernité propre à chaque musique se révèle.
_____
Infos pratiques :
Samedi 20 septembre 2025 – 16h30
Festival Cour & Jardin
Le Rotin, 26 rue de Verdun , 94500 Champigny-sur-Marne
Entrée libre
_____
Production 2e2m
L’Ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IDF sur la période 2023-2024-2025
Festival Cour & Jardin festival concert
Visuel © Maëva Acolatsé