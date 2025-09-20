ENSEMBLE 2E2M : Music for a while Festival Cour et Jardin Champigny-sur-Marne

ENSEMBLE 2E2M : Music for a while Festival Cour et Jardin Champigny-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

ENSEMBLE 2E2M : Music for a while Samedi 20 septembre, 16h30 Festival Cour et Jardin Val-de-Marne

Entrée libre

PROGRAMME

Henry Purcell – Fantaisies pour violes en sol mineur

Bruno Gillet – Amarcord

violon solo

Henry Purcell – Fantaisie pour violes en fa majeur

Garth Knox – Up above our heads

alto solo

Andrew Norman – A Companion Guide to Rome (extraits)

II. Benedetto

IV. Pietro (violon et violoncelle)

VI. Clemente (violon et alto)

VII. Lorenzo

Henry Purcell – Fantaisie pour violes en ré mineur

Trio 2M

Dorothée Nodé-Langlois, violon

Claire Merlet, alto

Sarah Givelet, violoncelle

Le Trio 2M est constitué de trois musiciennes de l’Ensemble 2e2m ⎼ Dorothée Nodé-Langlois, Claire Merlet et Sarah Givelet ⎼ qui partagent sur scène leur passion pour les musiques anciennes et de création. Avec Music For a While, elles nous font explorer des temps croisés, revisités, juxtaposés dans un voyage temporel, un incessant aller-retour entre présent et passé qui finissent par se confondre dans de nouvelles sonorités. Ainsi plusieurs centaines d’années séparent les compositeur.rice.s de ce programme. Le contexte de création a changé : les instruments ne sont plus les mêmes, le diapason aussi, l’architecture des salles de concert a évolué. Pourtant, nous pouvons entendre un lien. En utilisant leurs instruments d’époques et de lutherie différentes, les trois musiciennes nous emmènent à l’écoute de l’instant, là où la modernité propre à chaque musique se révèle.

Infos pratiques :

Samedi 20 septembre 2025 – 16h30

Festival Cour & Jardin

Le Rotin, 26 rue de Verdun , 94500 Champigny-sur-Marne

Production 2e2m

L’Ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IDF sur la période 2023-2024-2025

Festival Cour & Jardin festival concert

