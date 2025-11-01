Ensemble 2E2M : Pater Nap, inspiré de l’univers de Peter Pan Théâtre de la Grange Dimière Fresnes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Sous la plume indisciplinée de Pauline Haudepin et la musique débridée d’Antoine Arnera, le pays de Jamais Jamais prend vie, un monde totalement interdit aux adultes.
On y écoute le récit des sirènes, on y croise un crocodile mangeur de temps, mais surtout on y suit Pater Nap, héros en quête d’imaginaire. Tous sont incarnés par le comédien Johan Boutin.
Autour de lui, les musiciennes et musiciens de l’ensemble 2e2m dessinent avec leurs instruments le paysage de Jamais Jamais dans des sonorités modernes aux accents légèrement rock et une scénographie en évolution permanente.
Un chœur d’enfants perdus composé de jeunes chanteurs vient quant à lui faire résonner le rêve de tous ces personnages : ne jamais grandir.
_____
Spectacle tout public à partir de 9 ans
_____
Antoine Arnera, musique (commande de 2e2m, avec l’aide à l’écriture d’œuvre musicale originale)
Pauline Haudepin, texte (commande de la compagnie Le Boucan)
Léo Margue et Johan Boutin, direction artistique
Alex Crestey, mise en scène
Eloïse Simonis, costumes
Thibault Gaigneux, création lumière
Paul Alkhallaf, son
Léo Margue, direction musicale
Johan Boutin, voix parlée et chantée
Véronique Fèvre, clarinette
François Vallet-Tessier, percussion
Mihai Trestian, cymbalum
Antoine Arnera, claviers et composition
Lucie Leker, violon
Claire Merlet, alto
Chœur du Conservatoire Jean-Jacques Werner de Fresnes, le chœur des enfants perdus
_____
Infos pratiques :
Mercredi 20 mai 2026 – 14h30
La Grange Dîmière – Ferme de Cottinville, 41 rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes
Infos : https://grangedimiere.fresnes94.fr/
_____
Coproduction 2e2m, Compagnie Le Boucan (Johan Boutin), Malraux, scène nationale Chambéry Savoie, Théâtre de Vanves, avec le soutien du Centre national de la musique (CNM), de la Maison de la Musique Contemporaine et du Fonds de Création Lyrique – SACD. Spectacle accueilli en résidence par la Ville de Champigny-sur-Marne.
L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC-IdF pour la période 2023-2024-2025
Théâtre de la Grange Dimière 41 Rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France
Une collaboration entre l’ensemble 2e2m et la compagnie Le Boucan spectacle création musicale
Photo © Arno Bouvier / Théâtre de Vanves