Ensemble A cappella La Sportelle Montaigu-le-Blin

Ensemble A cappella La Sportelle Montaigu-le-Blin vendredi 17 juillet 2026.

Ensemble A cappella La Sportelle

Eglise Sainte-Anne Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Ensemble A cappella Contemplation ensemble vocal La Sportelle durant Festival Musiques Vivantes
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Eglise Sainte-Anne Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00  communication@musisquesvivantes.com

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English :

Ensemble A cappella Contemplation vocal ensemble La Sportelle during Festival Musiques Vivantes

L’événement Ensemble A cappella La Sportelle Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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