Ensemble à table !, Le Grenier, Castanet-Tolosan

Ensemble à table ! Vendredi 20 février, 18h30 Le Grenier Haute-Garonne

Participation libre en consience

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Partageons nos cultures

Dans un monde de plus en plus globalisé, les repas sont un reflet des pratiques culturelles.

Les influences d’où qu’elles proviennent de l’immigration, des voyages ou des échanges commerciaux, enrichissent les méthodes culinaires d’une manière inédite.

Chaque culture apporte son propre bagage d’ingrédients, de techniques et de traditions, créant ainsi des plats qui transcendent les frontières.

le Grenier souhaite mettre en lumière les liens entre cuisines et cultures.

Échangeons et partageons un moment de rencontre autour d’un repas composé de vos plats, venez comme êtes avec votre spécialité et participez au 1er repas interculturel du Grenier !

Ouverts à toutes, tous dès 18h30

Logistique

Au Grenier, nous avons de quoi réchauffer, et tenir au chaud, mais aussi de la vaisselle…

N’hésitez pas à écrire la liste des ingrédients (pour informer en cas d’allergie), ou la recette entière afin de pouvoir la partager…

