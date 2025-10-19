Ensemble à vents Villefranche-de-Rouergue

Ensemble à vents Villefranche-de-Rouergue samedi 4 avril 2026.

Ensemble à vents

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2026-04-04

2026-04-04

Le Conservatoire de l’Aveyron vous invite à découvrir son ensemble à vents, formation réunissant de jeunes musiciens avancés des classes de bois, cuivres et percussions.

Fruit d’un travail collectif mené tout au long de l’année, cet ensemble sous la direction de Mikaël Chamayou propose un voyage musical entre œuvres originales pour orchestre d’harmonie et transcriptions du grand répertoire. Un moment de musique vivante et généreuse à partager avec ces jeunes artistes aveyronnais ! .

English :

The Aveyron Conservatory invites you to discover its wind ensemble, a group of advanced young musicians from the woodwind, brass and percussion classes.

German :

Das Conservatoire de l’Aveyron lädt Sie ein, sein Bläserensemble zu entdecken, eine Formation, die junge, fortgeschrittene Musiker aus den Holz-, Blechbläser- und Schlagzeugklassen vereint.

Italiano :

Il Conservatorio dell’Aveyron vi invita a scoprire il suo ensemble di fiati, un gruppo di giovani musicisti di livello avanzato provenienti dalle classi di fiati, ottoni e percussioni.

Espanol :

El Conservatorio de Aveyron le invita a descubrir su conjunto de viento, un grupo de jóvenes músicos avanzados de las clases de viento madera, viento metal y percusión.

