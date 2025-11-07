ENSEMBLE AEDES PARC GOUREAUD Soissons

ENSEMBLE AEDES PARC GOUREAUD Soissons vendredi 7 novembre 2025.

ENSEMBLE AEDES

PARC GOUREAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : 2025-11-07

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:15:00

Date(s) :

2025-11-07

Lettres ouvertes se propose d’associer deux géants de la chanson française Anne Sylvestre et Léo Ferré, à travers une sélection de leurs chansons arrangées pour chœur a cappella

Durée 1h10 sans entracte

PARC GOUREAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

Lettres ouvertes brings together two giants of French chanson: Anne Sylvestre and Léo Ferré, with a selection of their songs arranged for a cappella choir

Running time: 1 hour 10 minutes, no intermission

German :

Lettres ouvertes verbindet zwei Giganten des französischen Chansons: Anne Sylvestre und Léo Ferré, mit einer Auswahl ihrer Lieder, die für Chor a cappella arrangiert wurden

Dauer: 1h10 ohne Pause

Italiano :

Lettres ouvertes riunisce due giganti della chanson francese: Anne Sylvestre e Léo Ferré, con una selezione delle loro canzoni arrangiate per coro a cappella

Durata: 1 ora e 10 minuti senza intervallo

Espanol :

Lettres ouvertes reúne a dos gigantes de la chanson francesa: Anne Sylvestre y Léo Ferré, con una selección de sus canciones arregladas para coro a cappella

Duración: 1 hora y 10 minutos sin intervalo

