ENSEMBLE AEDES PARC GOUREAUD Soissons
ENSEMBLE AEDES PARC GOUREAUD Soissons vendredi 7 novembre 2025.
ENSEMBLE AEDES
PARC GOUREAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 21:15:00
Date(s) :
2025-11-07
Lettres ouvertes se propose d’associer deux géants de la chanson française Anne Sylvestre et Léo Ferré, à travers une sélection de leurs chansons arrangées pour chœur a cappella
Durée 1h10 sans entracte
Lettres ouvertes se propose d’associer deux géants de la chanson française Anne Sylvestre et Léo Ferré, à travers une sélection de leurs chansons arrangées pour chœur a cappella
Durée 1h10 sans entracte .
PARC GOUREAUD 9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
English :
Lettres ouvertes brings together two giants of French chanson: Anne Sylvestre and Léo Ferré, with a selection of their songs arranged for a cappella choir
Running time: 1 hour 10 minutes, no intermission
German :
Lettres ouvertes verbindet zwei Giganten des französischen Chansons: Anne Sylvestre und Léo Ferré, mit einer Auswahl ihrer Lieder, die für Chor a cappella arrangiert wurden
Dauer: 1h10 ohne Pause
Italiano :
Lettres ouvertes riunisce due giganti della chanson francese: Anne Sylvestre e Léo Ferré, con una selezione delle loro canzoni arrangiate per coro a cappella
Durata: 1 ora e 10 minuti senza intervallo
Espanol :
Lettres ouvertes reúne a dos gigantes de la chanson francesa: Anne Sylvestre y Léo Ferré, con una selección de sus canciones arregladas para coro a cappella
Duración: 1 hora y 10 minutos sin intervalo
L’événement ENSEMBLE AEDES Soissons a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Soissonnais-Valois