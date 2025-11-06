Ensemble ALMAVIVA : FRIDA KAHLO – Un Portrait Musical Théâtre Antoine Watteau Nogent-sur-Marne

Début : 2025-11-06T10:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T21:30:00

Frida Kahlo – Un Portrait Musical est une création interdisciplinaire mêlant musique, chant, danse et arts visuels, portée par l’Ensemble ALMAVIVA en co production avec la Cie PETROLE dont la fondatrice, Clara Chabalier, est la metteuse en scène du spectacle. Ce projet musical et scénique prévoit un plateau de 4 artsites (Céline Laly /chant, Maurizio Ahumada / trompette, Maxime Echardour / percussions et Sébastien Ly, danse). La musique est composée par Ezequiel Spucches, directeur artistique et pianiste de l’Ensemble ALMAVIVA.

Ce nouveau spectacle musical met en lumière Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine qui peuple nos imaginaires. Figure emblématique de l’art du XXe siècle, connue pour ses autoportraits, nés d’une blessure qu’elle cache et qu’elle exhibe, dans laquelle elle vient sans cesse puiser, en ont fait un personnage unique, que l’on admire, autant que l’on profane en l’étalant en objet publicitaire sur les vitrines des boutiques pour touristes. Une figure contradictoire à l’image du Mexique, à la fois traitre et victime, elle incarne la volonté de construire une puissance féminine, mais aussi la tension interne qui travaille l’artiste pour préserver la culture de son peuple tout en s’ouvrant vers les sociétés américaines et européennes qui lui permettront de faire exister son art. Sa quête pour l’émancipation des femmes et son exploration des questions de genre, font également d’elle une figure rebelle et moderne.

Le spectacle tout public à partir de 10 ans propose d’explorer des thèmes tels que la résilience, la sublimation de la douleur et la recherche de sens. La chorégraphie et l’omniprésence de la danse incarnera le rôle central que le corps, à la fois blessé et transcendé par la blessure, a joué dans l’art de l’artiste mexicaine ainsi que dans ses luttes.

Au plateau, la dualité qui traverse toute l’oeuvre de Frida Kahlo sera développée dans le duo entre la chanteuse Céline Laly et le danseur Sébastien Ly. Céline portera la voix, l’écriture de Frida, quand Sébastien, à partir d’un corps non genré (avec lequel la peintre s’est souvent identifiée, aimant s’habiller en homme), cherchera à construire physiquement l’icône qu’est devenue Frida. Cette transformation s’opérera à vue, du masculin vers le féminin avec au milieu toutes les nuances possibles, du contemporain vers le célèbre costume traditionnel des femmes Tehuanas, comme un chemin que le spectateur doit emprunter pour se frayer un passage dans la complexité jamais résolue, toujours rebelle, de Frida Kahlo.

Les motifs récurrents et les couleurs qui peuplent l’œuvre de la peintre sont également un fil conducteur récurrent dans le spectacle. Un parchemin porté par un oiseau ou par une main pour projeter les surtitres, des larmes de lait, de la végétation, des béquilles, un coeur battant et des fils rouges, tels des vaisseaux, reliant tous les éléments du plateau, une colonne antique brisée en deux… La scénographie sera basée sur des accessoires et costumes inspirés de ses tableaux, qui permettent de reproduire sur scène les couleurs et les ambiances si caractéristiques de son oeuvre.

L’Ensemble ALMAVIVA est conventionné par la DRAC IDF sur la période 2025-2026-2027

Théâtre Antoine Watteau 1 place du Théâtre – 94 Nogent sur Marne Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France

