Informations pratiques

Chastel-Nouvel

ENSEMBLE AMUSEL DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Chastel-Nouvel Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Au programme :

* Fauré, « Sicilienne » pour flûte et harpe

* Debussy, Danses sacrées et profanes pour harpe et quatuor à cordes

* Ibert, « Entracte » pour flûte et harpe

Pause

* Beethoven, 12e Quatuor Op 127

ENSEMBLE AMUSEL Anoulay VALENTIN, violon • Florence BOURDON, harpe • Johanna BIER, flûte traversière • Gilles DELIÈGE, alto • Juliette MAEDER, violoncelle • Jérôme ARGERLEFÈVRE,

violon

Organisé en partenariat avec Le Bouffadou

L’ÉGLISE DE CHASTEL-NOUVEL :

De fondation très ancienne, l’église de Chastel-Nouvel est dédiée à saint Gervais et saint Protais.

Bâtie en 1880, elle a remplacé un sanctuaire médiéval déjà entièrement reconstruit à l’initiative du chapitre de Mende en 1605, par Pierre Levesville, architecte qui travaillait alors au chantier de la cathédrale.

De cet édifice, cette nouvelle construction ne conserve que l’emplacement.

Avec sa flèche surmontant le porche d’entrée, elle est caractéristique des reconstructions réalisées par les architectes diocésains à la fin du XIXe siècle.

À l’intérieur, la sobriété architecturale et ornementale laisse place à un ensemble mobilier homogène de la même période. .

Chastel-Nouvel 48000 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

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English :

L’événement ENSEMBLE AMUSEL DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Chastel-Nouvel a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-OT Mont Lozere