ENSEMBLE ARIANNA CONCERT DE NOËL Montpellier

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Ne manquez pas le concert de Noël de l’Ensemble Arianna le dimanche 21 décembre 2025 à 16h à la Basilique Notre-Dame-des-Tables de Montpellier.
Dimanche 21 Décembre 2025
Un noël baroque français
Basilique Notre-Dame-des-Tables Montpellier
avec la participation d’Ars Vocalis
Direction Marie-Paule Nounou
Renseignements et Réservations
Tél 06 85 38 34 31
arsmusica@wanadoo.fr
En ligne
tarif en prévente 22 € pour tous (gratuit pour les moins de 18 ans) Billetterie sur www.francebillet.com www.fnac.com www.carrefour.fr .
43 rue de l'Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 38 34 31 arsmusica@wanadoo.fr
English :
Don’t miss Ensemble Arianna’s Christmas concert on Sunday December 21, 2025 at 4pm at the Basilique Notre-Dame-des-Tables in Montpellier.
German :
Verpassen Sie nicht das Weihnachtskonzert des Arianna-Ensembles am Sonntag, den 21. Dezember 2025 um 16 Uhr in der Basilika Notre-Dame-des-Tables in Montpellier.
Italiano :
Non perdetevi il concerto di Natale dell’Ensemble Arianna domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16 presso la Basilique Notre-Dame-des-Tables di Montpellier.
Espanol :
No se pierda el concierto de Navidad del Ensemble Arianna el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 16:00 en la Basílica Notre-Dame-des-Tables de Montpellier.
