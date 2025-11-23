ENSEMBLE ARIANNA CONCERT DE NOËL

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Ne manquez pas le concert de Noël de l’Ensemble Arianna le dimanche 21 décembre 2025 à 16h à la Basilique Notre-Dame-des-Tables de Montpellier.

Dimanche 21 Décembre 2025

Un noël baroque français

Basilique Notre-Dame-des-Tables Montpellier

avec la participation d’Ars Vocalis

Direction Marie-Paule Nounou

Renseignements et Réservations

Tél 06 85 38 34 31

arsmusica@wanadoo.fr

En ligne

tarif en prévente 22 € pour tous (gratuit pour les moins de 18 ans) Billetterie sur www.francebillet.com www.fnac.com www.carrefour.fr .

English :

Don’t miss Ensemble Arianna’s Christmas concert on Sunday December 21, 2025 at 4pm at the Basilique Notre-Dame-des-Tables in Montpellier.

German :

Verpassen Sie nicht das Weihnachtskonzert des Arianna-Ensembles am Sonntag, den 21. Dezember 2025 um 16 Uhr in der Basilika Notre-Dame-des-Tables in Montpellier.

Italiano :

Non perdetevi il concerto di Natale dell’Ensemble Arianna domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16 presso la Basilique Notre-Dame-des-Tables di Montpellier.

Espanol :

No se pierda el concierto de Navidad del Ensemble Arianna el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 16:00 en la Basílica Notre-Dame-des-Tables de Montpellier.

L’événement ENSEMBLE ARIANNA CONCERT DE NOËL Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER