Ensemble Association Un rêve une réalité Le Rok Panazol
Ensemble Association Un rêve une réalité Le Rok Panazol dimanche 19 avril 2026.
Panazol
Ensemble Association Un rêve une réalité
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Un Rêve, Une Réalité vous présente son 4ème spectacle alors venez vite partager avec nous un moment riche en émotions, pendant lequel vous verrez des enfants porteurs de handicap ou de maladie grave monter, ou remonter sur scène pour leur plus grand plaisir mais aussi le nôtre! Toute l’équipe de bénévoles, professionnels et amateurs travaillent depuis des mois pour vous offrir un spectacle magique .
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 80 08 unreve-unerealite@outlook.fr
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English : Ensemble Association Un rêve une réalité
L’événement Ensemble Association Un rêve une réalité Panazol a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Limoges Métropole
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