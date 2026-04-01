Ensemble Association Un rêve une réalité Le Rok Panazol

Panazol

Ensemble Association Un rêve une réalité

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Un Rêve, Une Réalité vous présente son 4ème spectacle alors venez vite partager avec nous un moment riche en émotions, pendant lequel vous verrez des enfants porteurs de handicap ou de maladie grave monter, ou remonter sur scène pour leur plus grand plaisir mais aussi le nôtre! Toute l’équipe de bénévoles, professionnels et amateurs travaillent depuis des mois pour vous offrir un spectacle magique .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 80 08 unreve-unerealite@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ensemble Association Un rêve une réalité

L’événement Ensemble Association Un rêve une réalité Panazol a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Limoges Métropole