Ensemble autour de MIKA Le Microphone Tarnos
Ensemble autour de MIKA Le Microphone Tarnos samedi 4 avril 2026.
Ensemble autour de MIKA
Le Microphone 12 Quater boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’association Grandola-les nouveaux mondes vous invite à participer à l’événement Ensemble autour de MIKA.
Au programme (de 15h à 19h)
-l’après midi sera dédié à Mika un ado extra-ordinaire , son entourage et des associations invitent à partager la force et le bonheur d’être ensemble , pour s’épanouir ou simplement faire la fête, avec ou sans handicap !
-Musique live avec Julie ROUAULT et le trio CARICHINA
-Documentaire retraçant l’ascension de la Rhune en joëlette avec la présence de la réalisatrice et les participants.
-Expo Carnet de voyage au Maroc , présente une aventure extra-ordinaire et solidaire, au-delà de nos frontières.
Tout public, gratuit, et accessible à tous. .
Le Microphone 12 Quater boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
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English : Ensemble autour de MIKA
L’événement Ensemble autour de MIKA Tarnos a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Seignanx