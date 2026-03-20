Ensemble autour de MIKA Le Microphone Tarnos

Ensemble autour de MIKA

Le Microphone 12 Quater boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association Grandola-les nouveaux mondes vous invite à participer à l’événement Ensemble autour de MIKA.

Au programme (de 15h à 19h)

-l’après midi sera dédié à Mika un ado extra-ordinaire , son entourage et des associations invitent à partager la force et le bonheur d’être ensemble , pour s’épanouir ou simplement faire la fête, avec ou sans handicap !

-Musique live avec Julie ROUAULT et le trio CARICHINA

-Documentaire retraçant l’ascension de la Rhune en joëlette avec la présence de la réalisatrice et les participants.

-Expo Carnet de voyage au Maroc , présente une aventure extra-ordinaire et solidaire, au-delà de nos frontières.

Tout public, gratuit, et accessible à tous. .

Le Microphone 12 Quater boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Ensemble autour de MIKA

L’événement Ensemble autour de MIKA Tarnos a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Seignanx