Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée La Feuillée
Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée La Feuillée dimanche 24 mai 2026.
La Feuillée
Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée
Hent Menez Are La Feuillée Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Terres d’Ici et d’Ailleurs , un concert de l’ensemble Baroque de Rennes.
Musiques sans frontière de temps ni d’espace
Turlough O’Carolan — Marin Marais — Frescobaldi
Chanson traditionnelle d’Europe centrale — Rond Bigouden .
Hent Menez Are La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01
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English : Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée
L’événement Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée La Feuillée a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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