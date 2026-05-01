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Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée La Feuillée

Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée La Feuillée dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Hent Menez Are

Ville : 29690 La Feuillée

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Feuillée

Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée

Hent Menez Are La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Terres d’Ici et d’Ailleurs , un concert de l’ensemble Baroque de Rennes.

Musiques sans frontière de temps ni d’espace
Turlough O’Carolan — Marin Marais — Frescobaldi
Chanson traditionnelle d’Europe centrale — Rond Bigouden   .

Hent Menez Are La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01 

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English : Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée

L’événement Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée La Feuillée a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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