La Feuillée

Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée

Hent Menez Are La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Terres d’Ici et d’Ailleurs , un concert de l’ensemble Baroque de Rennes.

Musiques sans frontière de temps ni d’espace

Turlough O’Carolan — Marin Marais — Frescobaldi

Chanson traditionnelle d’Europe centrale — Rond Bigouden .

Hent Menez Are La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01

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English : Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée

L’événement Ensemble Baroque de Rennes en concert à La Feuillée La Feuillée a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ