Ensemble Baroque de Rennes : Les Ors de Noël Temple protestant Rennes Dimanche 21 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre

A la lueur d'une bougie, la voix se pose et la magie de noël, au coeur de l'hiver, se dépose. Les solistes de l'Ensemble Baroque de Rennes présentent un vrai programme de Noël, avec la soprano Madelin…

A la lueur d’une bougie, la voix se pose et la magie de Noël, au cœur de l’hiver, se dépose.

Les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes présentent un vrai programme de Noël, avec la soprano britannique Madeline Claire de Berrié. Des “carols” anglais, des “noëls” français, l’Ave Maria et un concerto de Noël…tout ce qu’il faut entendre pour se réchauffer autour du sapin avec les personnes qu’on aime.

_Oeuvres de Praetorius, Scarlatti, de Lalande, Castello, Bach/Gounod,Corelli_

Violon : Morag Johnston

Viole de gambe: Marie Guillaumy

Clavecin/orgue : Claude Meneux

Un espace de lecture et de dessin est proposé aux enfants pendant le concert, dans la salle, sous la responsabilité des parents.



Le programme du concert est Facile A Lire et à Comprendre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-21T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T18:00:00.000+01:00

0774866816 ensemblebaroquederennes@gmail.com http://www.lapiequijoue.sitew.com/

Temple protestant 22 bd de la Liberté, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine