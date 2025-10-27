Ensemble Baroque de Rennes : Les Ors de Noël Temple protestant Rennes Dimanche 21 décembre, 17h00

A la leur d’une bougie, la voix se pose, la magie de noël, au coeur de l’hiver, se dépose. Violon, viole de gambe, clavecin/orgue, avec la soprano Madeline Claire de Berrié.

Les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes présentent un vrai programme de Noël, avec la soprano Madeline Claire de Berrié. Des « carols » anglais, des « noëls » français, l’Ave Maria et un concerto de Noël…tout ce qu’il faut entendre pour se réchauffer autour du sapin avec les personnes qu’on aime.

_Oeuvres de Praetorius, Scarlatti, de Lalande, Castello, Bach/Gounod,Corelli_

**Violon** : Morag Johnston

**Viole de gambe**: Marie Guillaumy

**Clavecin/orgue** : Claude Meneux

[http://www.lapiequijoue.sitew.com/](http://www.lapiequijoue.sitew.com/)

_Participation libre_

07 74 86 68 16 ensemblebaroquederennes@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/concert-d-automne-20-decembre-2025-domloup

Temple protestant 22 bd de la Liberté, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine