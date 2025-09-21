Ensemble Baroque de Rennes MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Ensemble Baroque de Rennes MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé dimanche 22 mars 2026.

Ensemble Baroque de Rennes MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Dimanche 22 mars 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine

18 € / 15 € / 13 €

« Tu me le prêtes ? »

**La « débrouille musicale » à l’époque baroque**

La débrouille musicale, les diapasons flottants, les instruments qui changent ou des mic-macs à tire larigot…c’est bien la musique baroque. Une partie importante du répertoire ne spécifie pas l’instrumentation, emprunte une forme pour en faire une autre, donne le travail de la voix à la viole qui soupire et celui de la basse au violon qui fredonne. C’est tout un programme sur ces emprunts que proposent un trio des musiciennes de l’Ensemble Baroque de Rennes, avec le violon (Morag Johnston), la viole de gambe (Marie Guillaumy), et le clavecin (Claude Meneux).

Oeuvres de Marin Marais, Georg Philipp Telemann, Michel Corrette, Arcangelo Corelli

L’EBR rassemble des musiciens professionnels de Bretagne et des Pays de le Loire. Interprètes passionnés par la musique baroque, ses membres jouent sur instruments anciens et s’attachent à faire entendre les œuvres connues et méconnues du répertoire baroque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:30:00.000+01:00

1

https://mjcpace.com/agenda/ensemble-baroque-de-rennes/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine