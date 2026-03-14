ENSEMBLE BAROQUE LYRA FESTIVAL MUSISC Saint-Chinian
ENSEMBLE BAROQUE LYRA FESTIVAL MUSISC Saint-Chinian mardi 21 juillet 2026.
ENSEMBLE BAROQUE LYRA FESTIVAL MUSISC
Saint-Chinian Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !
Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !
Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !
Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !
Cet ensemble baroque nous propose un programme “1721 d’exception, Bach, Haendel Rameau…et bien d’autres pépites baroques
À l’heure où Jean-Sébastien prépare son mariage brandebourgeois avec Anna-Magdalena, Jean-Philippe se laisse bercer à son tour par la lyre d’Orphée, Georg-Friedrich quant à lui se passionne pour les mariages diplomatiques persans… 1721 en Europe, on ne s’ennuie pas.
Amandine Bontemps soprano
Marion Sannier violon
Camille Antona violon
Sylvain Rullier violoncelle
Laurie Paumelle clavecin
https://youtu.be/M8RxOtxmjco .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
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English :
From July 17 to 24, experience the MUSISC music festival in Saint-Chinian!
Between the cloister garden, the church and the abbey church of Saint-Chinian, enjoy the sound of guitars, organs and pianos!
L’événement ENSEMBLE BAROQUE LYRA FESTIVAL MUSISC Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN