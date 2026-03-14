ENSEMBLE BAROQUE LYRA FESTIVAL MUSISC

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Cet ensemble baroque nous propose un programme “1721 d’exception, Bach, Haendel Rameau…et bien d’autres pépites baroques

À l’heure où Jean-Sébastien prépare son mariage brandebourgeois avec Anna-Magdalena, Jean-Philippe se laisse bercer à son tour par la lyre d’Orphée, Georg-Friedrich quant à lui se passionne pour les mariages diplomatiques persans… 1721 en Europe, on ne s’ennuie pas.

Amandine Bontemps soprano

Marion Sannier violon

Camille Antona violon

Sylvain Rullier violoncelle

Laurie Paumelle clavecin

https://youtu.be/M8RxOtxmjco .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

From July 17 to 24, experience the MUSISC music festival in Saint-Chinian!

Between the cloister garden, the church and the abbey church of Saint-Chinian, enjoy the sound of guitars, organs and pianos!

L’événement ENSEMBLE BAROQUE LYRA FESTIVAL MUSISC Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN