Ensemble boostons notre Téléthon

71 rue Paul Albert Thionville Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Vendredi Samedi 2025-12-05 18:00:00

2025-12-05 23:59:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Animations et défis proposés par Téléthon Thionville à la piscine de Thionville et au Centre multisport La Milliaire.

Grande tombola organisé par l’OMS de Thionville en faveur du Téléthon. Résultats publiés sur la page Facebook: Telethon Thionville et sur le site de l’OMS.Tout public

71 rue Paul Albert Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 05 61

English :

Activities and challenges organized by Téléthon Thionville at the Thionville swimming pool and the Centre multisport La Milliaire.

Tombola organized by OMS Thionville in aid of Telethon. Results published on the Telethon Thionville Facebook page and on the OMS website.

German :

Animationen und Herausforderungen, die von Téléthon Thionville im Schwimmbad von Thionville und im Multisportzentrum La Milliaire angeboten werden.

Große Tombola, die von der WHO Thionville zugunsten von Telethon organisiert wird. Die Ergebnisse werden auf der Facebook-Seite: Telethon Thionville und auf der Website der WHO veröffentlicht.

Italiano :

Attività e sfide organizzate da Téléthon Thionville presso la piscina di Thionville e il centro polisportivo La Milliaire.

Grande tombola organizzata dall’OMS di Thionville a favore di Telethon. Risultati pubblicati sulla pagina Facebook di Telethon Thionville e sul sito web dell’OMS.

Espanol :

Actividades y desafíos organizados por Téléthon Thionville en la piscina de Thionville y en el centro polideportivo La Milliaire.

Gran tómbola organizada por la OMS de Thionville a beneficio de Téléthon. Publicación de los resultados en la página Facebook de Téléthon Thionville y en el sitio web de la OMS.

L’événement Ensemble boostons notre Téléthon Thionville a été mis à jour le 2025-10-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME