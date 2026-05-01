Ensemble Choral Au coeur des quais Eglise de Saujon Saujon
Ensemble Choral Au coeur des quais Eglise de Saujon Saujon dimanche 24 mai 2026.
Saujon
Ensemble Choral Au coeur des quais
Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
L’ensemble choral tonnacquois Au Chœur des quais sera en concert dimanche 24 mai 2026 à 17h, à l’église de Saujon. Cet ensemble s’est constitué fin 2021 au sein de l’École de musique et de danse (EMD) de Tonnay-Charente.
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 26 79 emdtonnay17@gmail.com
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English :
The Tonnacquois choral ensemble Au Ch?ur des quais will be in concert on Sunday May 24, 2026 at 5pm, at the Saujon church. The ensemble was formed at the end of 2021 within the Tonnay-Charente School of Music and Dance (EMD).
L’événement Ensemble Choral Au coeur des quais Saujon a été mis à jour le 2026-05-18 par Mairie de Saujon
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