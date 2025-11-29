Ensemble Clarembole à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Ensemble Clarembole à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 29 novembre 2025.
Ensemble Clarembole à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Concert de clarinettes.
Le choeur de clarinettes du conservatoire d’Alençon vous convie à un voyage musical de l’Amérique latine à la Baltique en passant par New-York et la Méditerranée !
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
