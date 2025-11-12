Ensemble Consuelo & Anne Queffélec Théâtre d’Auxerre Auxerre

Théâtre d'Auxerre Auxerre

12 novembre 2025 19:30:00

Quiconque se sent pénétré d’un amour vrai pour son art ne peut rien craindre . Victor Julien-Laferrière a fait sienne cette citation issue du Consuelo de George Sand, roman d’une héroïne musicale et symbole de la fougue des générations montantes… Nourri de musique de chambre, le jeune chef et violoncelliste primé a fondé Consuelo dans un esprit de curiosité pour le grand répertoire comme pour les pièces rarement jouées, telles les suites pour orchestre de Tchaïkovsky dont nous entendrons la n°4 dite Mozartiana . Au piano, Anne Queffélec, une étoile du classique qui compte parmi les plus grandes interprètes des dernières décennies. Une personnalité d’exception pour accompagner sous le signe de la transmission les destinées de cet ensemble particulièrement prometteur ! .

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

