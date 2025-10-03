ENSEMBLE CONTRE LE CANCER A BOURGS-SUR-COLAGNE Bourgs sur Colagne

Bourgs sur Colagne Lozère

Ensemble contre le cancer !

Venez assister et participer à ces journées de la lutte contre le cancer. Différentes activités, animations, ainsi qu’

vente de pains et de manouls, des repas, une tombola, un trail … vous y attendent pendant ces deux jours.

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 75 67

English :

Together against cancer!

Come and join in the fight against cancer. A variety of activities and events, including

sale of bread and manouls, meals, a tombola, a trail … await you during these two days.

German :

Gemeinsam gegen den Krebs!

Besuchen Sie diese Tage des Kampfes gegen den Krebs und nehmen Sie daran teil. Verschiedene Aktivitäten, Animationen, sowie

verkauf von Brot und Manouls, Mahlzeiten, eine Tombola, ein Trail … erwarten Sie an diesen beiden Tagen.

Italiano :

Insieme contro il cancro!

Venite a partecipare alla lotta contro il cancro. Una serie di attività e intrattenimenti, tra cui

vendita di pane e manouls, pasti, una tombola, un percorso… vi aspettano durante questi due giorni.

Espanol :

Juntos contra el cáncer

Participe en la lucha contra el cáncer. Una serie de actividades y animaciones, como

venta de pan y manouls, comidas, una tómbola, un rastro… te esperan durante estos dos días.

