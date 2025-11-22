Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ensemble contre le cancer Mauzac-et-Grand-Castang

Ensemble contre le cancer Mauzac-et-Grand-Castang samedi 22 novembre 2025.

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

11 associations locales travaillent ensemble à l’événement Ensemble contre le cancer .

Au programme
– 9h30 randonnée de 8km avec soupe offerte départ devant la mairie
– 14h concours de pétanque doublette en équipe montée
– 16h ; goûter musical avec Leu Espalits
– 17h intervention du Dr Cany, oncologue à Périgueux, avec la participation de Boob’s N Roses
– 18h ateliers pratiques et stand d’infos avec Jeune & Rose apprenez à vous dépister
– 19h Restauration tapas, haricots/rôti, dessert. Apportez vos couverts
– 20h30 concerts avec Get Lucky
– 22h30 soirée dansante

Buvette, crêpes et gâteaux dès 16h.   .

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 40 79 

