Ensemble contre le cancer Mauzac-et-Grand-Castang

11 associations locales travaillent ensemble à l’événement Ensemble contre le cancer .
Au programme
– 9h30 randonnée de 8km avec soupe offerte départ devant la mairie
– 14h concours de pétanque doublette en équipe montée
– 16h ; goûter musical avec Leu Espalits
– 17h intervention du Dr Cany, oncologue à Périgueux, avec la participation de Boob’s N Roses
– 18h ateliers pratiques et stand d’infos avec Jeune & Rose apprenez à vous dépister
– 19h Restauration tapas, haricots/rôti, dessert. Apportez vos couverts
– 20h30 concerts avec Get Lucky
– 22h30 soirée dansante
Buvette, crêpes et gâteaux dès 16h. .
Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 40 79
