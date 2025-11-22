Ensemble contre le cancer

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

11 associations locales travaillent ensemble à l’événement Ensemble contre le cancer .

Au programme

– 9h30 randonnée de 8km avec soupe offerte départ devant la mairie

– 14h concours de pétanque doublette en équipe montée

– 16h ; goûter musical avec Leu Espalits

– 17h intervention du Dr Cany, oncologue à Périgueux, avec la participation de Boob’s N Roses

– 18h ateliers pratiques et stand d’infos avec Jeune & Rose apprenez à vous dépister

– 19h Restauration tapas, haricots/rôti, dessert. Apportez vos couverts

– 20h30 concerts avec Get Lucky

– 22h30 soirée dansante

Buvette, crêpes et gâteaux dès 16h. .

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 40 79

English : Ensemble contre le cancer

German : Ensemble contre le cancer

Italiano :

Espanol : Ensemble contre le cancer

L’événement Ensemble contre le cancer Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2025-11-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides