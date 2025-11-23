Ensemble contre le cancer | Thé dansant Mauzac-et-Grand-Castang
Ensemble contre le cancer | Thé dansant Mauzac-et-Grand-Castang dimanche 23 novembre 2025.
Ensemble contre le cancer | Thé dansant
Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
11 associations locales travaillent ensemble à l’événement Ensemble contre le cancer .
Au programme de ce dimanche thé dansant avec Thierry Combeau.
1 part de gâteau + 1 bouteille de cidre pour 4 personnes comprises dans le prix d’entrée. .
Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 30 98
