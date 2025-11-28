Ensemble contre les violences faites aux femmes Marché St Eloi Paris

Des professionnels de la MdS 12 seront présents au marché Saint-Éloi pour échanger avec les habitantes et les habitants et distribuer des ressources utiles autour de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Un moment fort pour s’informer, s’engager et soutenir les victimes.

À l’occasion du marché Saint-Éloi, la Maison des Solidarité du 12e (MdS) arrondissement se mobilise pour sensibiliser et prévenir les violences faites aux femmes. Une initiative citoyenne et solidaire pour briser le silence et informer.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 09h00 à 13h00

gratuit Public adultes.

Marché St Eloi 36-38 rue de Reuilly 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048