Ensemble Correspondances Préaux du Perche Perche en Nocé

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
12 musiciens, sous la direction musicale de Sébastien Daucé un répertoire sacré de Bach pour Noël (3 cantates de l’Avent).
Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche billetterie en ligne ouverte.
Possibilité de cocktail dinatoire sur réservation (25€). .
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com
