Drôme

Tarif : – – 8 EUR

jusqu’à 14 ans

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28 20:15:00

2025-06-28

Musiciens de l’Ensemble Crescendo dirigé par Yvon Durnez.

Soliste violon Marie-Camille Breton, Alto Anna-Léna Pagnerre, Clarinette Johnathan Gleyze, Flûte Katherin Schierer.

Le village Espace Culturel Saint Germain

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

Musicians of the Ensemble Crescendo conducted by Yvon Durnez.

Violin soloist Marie-Camille Breton, Viola Anna-Léna Pagnerre, Clarinet Johnathan Gleyze, Flute Katherin Schierer.

German :

Musiker des Ensemble Crescendo unter der Leitung von Yvon Durnez.

Solistin Violine Marie-Camille Breton, Viola Anna-Léna Pagnerre, Klarinette Johnathan Gleyze, Flöte Katherin Schierer.

Italiano :

Musicisti dell’Ensemble Crescendo diretti da Yvon Durnez.

Violino solista Marie-Camille Breton, Viola Anna-Léna Pagnerre, Clarinetto Johnathan Gleyze, Flauto Katherin Schierer.

Espanol :

Músicos del Ensemble Crescendo dirigidos por Yvon Durnez.

Violín solista Marie-Camille Breton, Viola Anna-Léna Pagnerre, Clarinete Johnathan Gleyze, Flauta Katherin Schierer.

