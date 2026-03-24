ENSEMBLE DE CLARINETTE LES CAMÉLÉONS Nissan-lez-Enserune
ENSEMBLE DE CLARINETTE LES CAMÉLÉONS Nissan-lez-Enserune vendredi 3 avril 2026.
ENSEMBLE DE CLARINETTE LES CAMÉLÉONS
Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Plongez dans une soirée musicale unique le vendredi 3 avril à 19 h à la médiathèque ! Dans la salle JP Balayé, l’ensemble de clarinettes Les Caméléons vous invite à un concert riche en émotions, mêlant virtuosité et diversité sonore. Ouvert à tous les adultes, cet événement gratuit est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir la magie de la clarinette dans une ambiance conviviale.
Plongez dans une soirée musicale unique le vendredi 3 avril à 19 h à la médiathèque ! Dans la salle JP Balayé, l’ensemble de clarinettes Les Caméléons vous invite à un concert riche en émotions, mêlant virtuosité et diversité sonore. Ouvert à tous les adultes, cet événement gratuit est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir la magie de la clarinette dans une ambiance conviviale. .
Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 31 03 35 mediatheque.nissan@ladomitienne.com
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English : ENSEMBLE DE CLARINETTE LES CAMÉLÉONS
Immerse yourself in a unique musical evening on Friday, April 3 at 7pm at the mediatheque! In the Salle JP Balayé, the clarinet ensemble Les Caméléons invites you to a concert rich in emotion, combining virtuosity and sonic diversity. Open to all adults, this free event is the perfect opportunity to discover or rediscover the magic of the clarinet in a convivial atmosphere.
L’événement ENSEMBLE DE CLARINETTE LES CAMÉLÉONS Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT LA DOMITIENNE
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