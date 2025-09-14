Ensemble de Clarinettes Hedonista Église Saint-Benigne de Domblain Domblain

Ensemble de Clarinettes Hedonista Dimanche 14 septembre, 15h30 Église Saint-Benigne de Domblain Haute-Marne

Dimanche 14 septembre 2025

Concert avec l’ensemble de clarinettes Hedonista

Entrée libre

Dirigé par Christine Faber

Organisé par les Amis de l’église de Domblain

Église Saint-Benigne de Domblain 1 place de l’Église 52130 Domblain Domblain 52130 Haute-Marne Grand Est

