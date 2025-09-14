Ensemble de Clarinettes Hedonista Église Saint-Benigne de Domblain Domblain
Ensemble de Clarinettes Hedonista Dimanche 14 septembre, 15h30 Église Saint-Benigne de Domblain Haute-Marne
Concert avec l’ensemble de clarinettes Hedonista
Église de domblain 15h30
Entrée libre
Dirigé par Christine Faber
Organisé par les Amis de l’église de Domblain
Église Saint-Benigne de Domblain 1 place de l’Église 52130 Domblain Domblain 52130 Haute-Marne Grand Est
Direction Mme Christine Fabert