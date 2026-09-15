Ensemble de cuivre Musée de la vigne et du vin du Jura Arbois

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vigne et du vin du Jura · Arbois

Informations pratiques

Arbois

Ensemble de cuivre

Musée de la vigne et du vin du Jura 3 Rue des Fossés Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Concert de l’école de musique devant le musée .

Musée de la vigne et du vin du Jura 3 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecole.musique@cc-aps.fr

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English : Ensemble de cuivre

L’événement Ensemble de cuivre Arbois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA