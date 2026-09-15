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AGENDA · Arbois

Ensemble de cuivre Musée de la vigne et du vin du Jura Arbois

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vigne et du vin du Jura · Arbois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Musée de la vigne et du vin du Jura
Adresse
3 Rue des Fossés
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Arbois

Ensemble de cuivre

Musée de la vigne et du vin du Jura 3 Rue des Fossés Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Concert de l’école de musique devant le musée   .

Musée de la vigne et du vin du Jura 3 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99  ecole.musique@cc-aps.fr

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English : Ensemble de cuivre

L’événement Ensemble de cuivre Arbois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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