Ensemble de trombones et orgue Festival international d’Orgue Église St Vincent de Roquevaire Roquevaire 21 septembre 2025 16:30

Bouches-du-Rhône

Ensemble de trombones et orgue Festival international d’Orgue Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 16h30. Église St Vincent de Roquevaire 6 place de l’Église Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Une grande première pas moins de 11 trombones vont s’unir aux mille timbres du grand orgue dans des œuvres originales spécifiques à l’instrument à coulisse, mais aussi des transcriptions de célèbres pièces symphoniques où les cuivres sont rois.

Jacques MAUGER et la classe de trombone de l’IESM (11 musiciens) Frédéric ISOLETTA, orgue. .

Église St Vincent de Roquevaire 6 place de l’Église

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33

English :

A grand premiere: no fewer than 11 trombones will join forces with the thousand timbres of the great organ in original works specific to the slide instrument, as well as transcriptions of famous symphonic pieces where brass is king.

German :

Eine große Premiere: Nicht weniger als 11 Posaunen werden sich mit den tausend Klangfarben der großen Orgel vereinen, in Originalwerken, die speziell für das Zuginstrument geschrieben wurden, aber auch in Transkriptionen berühmter symphonischer Stücke, in denen die Blechbläser König sind.

Italiano :

Una grande prima: ben 11 tromboni si uniranno ai mille timbri del grande organo in opere originali specifiche per lo strumento a slitta, oltre a trascrizioni di famosi brani sinfonici in cui l’ottone è il re.

Espanol :

Un gran estreno: nada menos que 11 trombones unirán sus fuerzas a los mil timbres del gran órgano en obras originales específicas para el instrumento de láminas, así como transcripciones de famosas piezas sinfónicas en las que el metal es el rey.

L’événement Ensemble de trombones et orgue Festival international d’Orgue Roquevaire a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile