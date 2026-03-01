ENSEMBLE DE TROMPETTES BRUNO NOUVION CONCERT ADAC Auditorium J. Murgier Reims

ENSEMBLE DE TROMPETTES BRUNO NOUVION CONCERT ADAC

Auditorium J. Murgier 20 Rue Gambetta Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Tout public

Concert Classique

Tout public

Créé en 2023, l’Ensemble de Trompettes Bruno Nouvion (ETBN) est composé de douze artistes de talent, toutes générations confondues.

Cet ensemble défend un répertoire d’œuvres originales ou arrangées allant de la musique baroque à la création contemporaine.

Bruno Nouvion, figure marquante du monde de la trompette, a occupé le poste de trompette solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio France après être passé par les concerts Lamoureux et l’Opéra de Paris. Musicien complet attiré par toutes esthétiques et pédagogue émérite, il a longtemps enseigné au CNSMD de Paris.

Ce concert rendra spécialement hommage à la musique française.

© DR Ensemble Bruno Nouvion

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Contact Réservation

Organisateur ADAC (Association pour le dév. de l’activité culturelle du Conservatoire)

Téléphone 03 26 35 61 45

site web http://www.adac-reims.fr .

Auditorium J. Murgier 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est

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English : ENSEMBLE DE TROMPETTES BRUNO NOUVION CONCERT ADAC

L’événement ENSEMBLE DE TROMPETTES BRUNO NOUVION CONCERT ADAC Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès