Ensemble, Dialoguons Banque de France de Besançon Besançon

Ensemble, Dialoguons Samedi 20 septembre, 09h00 Banque de France de Besançon Doubs

Possibilité d’accès libre ou sur inscription pour la visite guidée

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Banque de France à Besançon vous invite à sa première journée Portes Ouvertes, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 20 septembre 2025, de 09h00 à 18h00.

Sur le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir l’un des sites les plus prestigieux et secret de Besançon.

Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.

Au programme des ateliers :

Apiculture et biodiversité : Explorez notre parc de 5000 m², où nous produisons notre miel et découvrez la diversité de notre faune et flore.

Muséographie et missions : Découvrez les métiers d’hier et les missions d’aujourd’hui de la Banque de France.

Les enjeux de la monnaie : Échangez avec un expert sur les moyens de paiement, les cryptoactifs et l’euronumérique.

Éducation financière : Participez à l’animation de la roue EDUCFI pour vous sensibiliser à la gestion des finances personnelles.

Authentification des billets : Apprenez à identifier les faux billets et découvrez la monnaie sous toutes ses formes.

Entrée gratuite : accès libre pour le parc et inscription requise pour visiter la succursale.

Si vous souhaitez une visite avec une guide, inscription obligatoire au près de l’office du tourisme de Besançon.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée d’échanges et de découvertes !

Banque de France de Besançon 19 rue de la préfecture 25044 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Journée Portes Ouvertes de la Banque de France de Besançon