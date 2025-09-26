Ensemble, Dialoguons Banque de France de Mâcon Mâcon

Ensemble, Dialoguons Banque de France de Mâcon Mâcon vendredi 26 septembre 2025.

Ensemble, Dialoguons Vendredi 26 septembre, 09h00 Banque de France de Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T09:00:00 – 2025-09-26T17:30:00

Fin : 2025-09-26T09:00:00 – 2025-09-26T17:30:00

La Banque de France de Mâcon a le plaisir de vous inviter à sa première Journée Portes Ouvertes, le vendredi 26 septembre 2025, de 9h00 à 17h30.

Placée sous le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée sera rythmée par une série d’ateliers interactifs permettant de mieux comprendre le rôle de la Banque de France et d’échanger directement avec nos spécialistes.

Au programme :

Surendettement – Particuliers : informations, conseils et sensibilisation

Authentification des billets : démonstrations pratiques avec exemples concrets

Cotation & entreprises : rôle de la Banque de France dans la cotation et l’accompagnement des entreprises

Conjoncture & politique monétaire : présentation de la situation économique et échanges avec un expert

Cybersécurité : atelier dédié aux risques numériques

Muséographie & archives : exposition d’objets et documents, avec explication des missions de la Banque de France

EDUCFI : Animation ludique autour de la roue EDUCFI et de différents jeux

Entrée gratuite – Inscription préalable obligatoire

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux pour partager cette journée de découvertes et d’échanges !

Banque de France de Mâcon 148 rue du 28 juin 1944 Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Journée Portes Ouvertes de la Banque de France de Mâcon