Ensemble, Dialoguons : Journée Portes Ouvertes du parc de la Banque de France de Dijon Samedi 14 juin, 10h00 Banque de France de Dijon Entrée libre et gratuite.

La Banque de France à Dijon vous invite à sa troisième Journée Portes Ouvertes, le samedi 14 juin 2025, de 10h00 à 18h00 (dernières entrées à 17h30). Sous le thème « Ensemble, Dialoguons », cette journée propose une série d’ateliers interactifs pour découvrir le rôle de la Banque de France et échanger avec nos spécialistes.

Ateliers au programme :

Biodiversité et climat : Aménagement du parc et rôle des banques centrales face aux enjeux climatiques.

Muséographie : Découverte des métiers d’hier et des activités actuelles de la Banque de France.

Échanges économiques : Dialogues avec des économistes sur les enjeux contemporains.

Éducation financière : Animation de la roue EDUCFI pour sensibiliser à la gestion des finances personnelles.

Authentification des billets : Apprenez à reconnaître les faux billets et découvrez la monnaie sous toutes ses formes.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Banque de France de Dijon 2 place de la banque Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « reg27-communication@banque-france.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0771325645 »}]

