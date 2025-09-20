Ensemble Dialoguons : La Banque de France de Chartres vient à votre rencontre sur le marché de Chartres Place Billard Chartres Chartres

Ensemble Dialoguons : La Banque de France de Chartres vient à votre rencontre sur le marché de Chartres Samedi 20 septembre, 08h00 Place Billard Chartres Eure-et-Loir

Accès libre sur le marché Place Billard

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Les agents de la Banque de France de Chartres et un économiste du siège accueilleront le public sur le site du marché Place Billard à Chartres le samedi 20 septembre au matin. Les activités d’une unité du réseau de la Banque de France seront présentées ainsi que les services rendus aux particuliers et aux entreprises. Des ateliers d’Education Financière et de reconnaissance de billets faux seront proposés au grand public – Venez nombreux nous rencontrer !

Place Billard Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Un stand sera installé le samedi 20 septembre matin place Billard à Chartres -Présentation des activités de la Banque de France en région : inclusion financière, accompagnement des entreprises, Educfi Dialogue Banque