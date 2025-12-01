Ensemble – Documentaire sur les sportives en milieu rural Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-01 20:30 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation :www.helloasso.com/associations/association-rctc/evenements/projection-du-film-ensmble-avant-premiere Tout public

Les Studios Bellarue 17 vous invitent à l’avant-première du documentaire « Ensemble », film qui met à l’honneur les femmes sportives en milieu rural dans les Pays de la Loire. Le film « Ensemble » est un documentaire de 52 minutes consacré aux sportives en milieu rural dans les Pays de la Loire. A travers une série de rencontres et de tournages dans les cinq départements, le film met en lumière les parcours inspirants de femmes qui, malgré les contraintes liées à l’éloignement, au manque d’infrastructures ou aux stéréotypes de genre, s’engagent dans des pratiques sportives variées.Le film interroge les inégalités d’accès au sport, les différences entre hommes et femmes, et les conditions spécifiques de la pratique sportive en milieu rural, tout en valorisant les initiatives locales qui encouragent la participation féminine. Réalisation : Coline Ouisse & Gilles Guyon Déroulé de la soirée :20h00 – Accueil20h30 – Diffusion du film21h30 – Débat

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.helloasso.com/associations/association-rctc/evenements/projection-du-film-ensmble-avant-premiere