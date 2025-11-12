Ensemble Dudukner – Arménie Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Fondé en 1998 par le joueur de duduk Georgy Minasov, l’Ensemble Dudukner a marqué la scène internationale grâce à une gamme complète de duduks, du soprano à la basse, ouvrant la voie à une polyphonie arménienne inédite. Héritier d’une riche tradition, le duduk incarne l’âme de l’Arménie. Après la mort de Minasov en 2020, son petit-fils Georgi Minasyan Jr. reprend le flambeau, mêlant liturgie, musique médiévale et mélodies séculaires arméniennes.

La mémoire des vents, la voix des ancêtres.

Le samedi 28 mars 2026

de 16h00 à 17h30

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442