ENSEMBLE, ÉCHANGEONS SUR LA RENTRÉE DE NOS ENFANTS Saint-André-de-Sangonis

Un temps d’informations et d’échange sur les difficultés d’apprentissage et des troubles DYS par Apedys.

Gratuit. Sur inscription.

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

A time of information and exchange on learning difficulties and DYS disorders by Apedys.

Free admission. Registration required.

German :

Eine Zeit der Information und des Austauschs über Lernschwierigkeiten und DYS-Störungen durch Apedys.

Kostenlos. Nach Anmeldung.

Italiano :

Un momento di informazione e discussione sulle difficoltà di apprendimento e sui disturbi DYS, organizzato da Apedys.

È gratuito. È richiesta la registrazione.

Espanol :

Un momento de información y debate sobre las dificultades de aprendizaje y los trastornos DYS, organizado por Apedys.

Gratuito. Inscripción obligatoria.

