Ensemble Ensemble L’atelier du plateau Paris

Ces cinq artistes uniques en leur genre travaillent ensemble avec un fort sens de la composition collective. En combinant des éléments de chansons folkloriques, de composition minimale, de musique populaire et de son plus expérimental, l’Ensemble Ensemble nous plonge dans une musique sans frontières résolument intimiste. Un répertoire envoûtant qui nous emporte vers des paysages sonores oniriques.

avec : Mari Kvien Brunvoll, voix, électronique, Eve Risser, piano, flute, voix, George Dumitriu, violon, alto, Kim Myhr, guitare, Toma Gouband, batterie, percussion.

Réuni par Eve Risser, ce quintet franco-roumano-scandinave entremêle compositions et improvisations pour magnifier un assemblage de thèmes et de chants issus des traditions norvégiennes et alsaciennes.

Le mardi 27 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-27T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-27T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-27T20:00:00+02:00_2026-01-27T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/ensemble-ensemble/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



