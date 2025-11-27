ENSEMBLE – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

ENSEMBLE Début : 2026-10-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine, des années de tournées au quatre coins de France en festivals ou sur les scènes les plus prestigieuses… Les points communs entre les artistes du collectif ENSEMBLE !!! ne manquent pas. Pour autant, réunir ensemble sur scène les 2 chanteurs de Sinsémilia(Mike et Riké), 2 membres historiques de Tryo (Guizmo et Manu), ainsi que Vanupié (etc…) n’avait jamais été fait jusqu’à présent.Le but du collectif ENSEMBLE !!! pour ces artistes ? Prendre et transmettre du plaisir !Comment ? En revisitant ensemble les grands titres de leurs répertoires respectifs aux frontières du reggae et de la chanson française.De la bonne humeur, des chansons que l’on connaît tous, rearrangées pour l’occasion, des textes qui font tellement sens dans une époque troublée, un moment simple et chaleureux qui fera du bien à toutes et tous.Infos pratiques Espace Republic Corner21h – 23h30Restauration et bar sur placeParking gratuitArrêt Republic IEnvie de co-voiturer ? C’est ici : https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2ftogetzer.com%2ferc&umid=9d59c3bc-0e6a-437e-b4ca-e891a9082154&rct=1763556197&auth=50b83597f23775970b1475a87fe14cae344ed03e-284943c604cea949671ef173b9107a22efad9d3cSuivez-nous sur les réseaux : @espacerepubliccorner

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86