Ensemble européen du Festival Peaux à Pau – Salle des fêtes Lescar 23 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Ensemble européen du Festival Peaux à Pau Salle des fêtes 1 Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

Le festival Peaux à Pau est fier d’accueillir en résidence des étudiants talentueux des conservatoires supérieurs européens. En provenant de villes prestigieuses telles que Madrid, Copenhague, Stuttgart, Toulouse, Tours, Paris, Lyon et l’Université de Stavanger, ces jeunes musiciens livreront des performances captivantes tout au long de l’événement.

Attendez-vous à un programme riche et éclectique, allant des œuvres contemporaines de Thierry de Mey aux chefs-d’œuvre de J.S. Bach, en passant par les compositions audacieuses de Xenakis et bien d’autres surprises à découvrir. Cette diversité musicale mettra en lumière le talent et la créativité de ces artistes, tout en offrant au public l’opportunité d’explorer des répertoires variés et fascinants.

Les étudiants présenteront plusieurs programmes au cours du festival, chacun promettant une expérience unique et inspirante. (…) .

Salle des fêtes 1 Allée des Prés

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Ensemble européen du Festival Peaux à Pau

German : Ensemble européen du Festival Peaux à Pau

Italiano :

Espanol : Ensemble européen du Festival Peaux à Pau

L’événement Ensemble européen du Festival Peaux à Pau Lescar a été mis à jour le 2025-05-30 par OT Pau