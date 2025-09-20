Ensemble Guitare Paris (concert) Bibliothèque polonaise de Paris – Musée Adam Mickiewicz – Salon Chopin – Musée Biegas Paris

Ensemble Guitare Paris (concert) Samedi 20 septembre, 16h00 Bibliothèque polonaise de Paris – Musée Adam Mickiewicz – Salon Chopin – Musée Biegas Paris

Concert de « Guitare Ensemble Paris »

16h – 16h45

Le « Guitare Ensemble Paris » est un groupe de guitaristes amateurs fondé en 2010 par Lidia Tobola. L’ensemble s’intéresse à la musique espagnole et en particulier aux techniques et aux couleurs du flamenco. Son répertoire parcourt non seulement toute l’histoire de la musique, mais intègre également une sélection de musiques de films et de chansons donnant lieu à la participation occasionnelle de solistes (chant, flûte, harpe et accordéon).

En 2019, l’ensemble s’élargit pour inclure un groupe de débutants (du niveau préparatoire).

Il est impressionnant de voir comment le « Guitare Ensemble Paris » a grandi au fil des ans et captive aujourd’hui son public, toutes générations confondues, grâce à la volonté de sa cheffe, animée par sa passion inconditionnelle pour l’instrument, l’enseignement et le travail d’ensemble.

www.guitare-ensemble-paris.fr

La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l'émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s'est établie sur l'île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu'une collection importante d'œuvres d'art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d'approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l'histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l'illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l'UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière.

