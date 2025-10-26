Ensemble Improvisation en duo Accordéon classique et Violoncelle Chinon
Ensemble Improvisation en duo Accordéon classique et Violoncelle Chinon dimanche 26 octobre 2025.
Ensemble Improvisation en duo Accordéon classique et Violoncelle
Rue Haute Saint-Maurice Chinon Indre-et-Loire
Début : 2025-10-26 15:30:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Accordéon classique/ Eric BLIN
Violoncelle/ Adrien Michel
Avec le programme suivant
– Concerto pour 2 violoncelles de Vivaldi
– La Symphonie N°9 de Dvorak (intégrale) ou BEETHOVEN (2ème mouvement)
– Avé Maria de Caccini
– Cantate n°147 de J-S Bach…
Entrée libre, quête à l’issue du concert.
Rue Haute Saint-Maurice Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Classical accordion/ Eric BLIN
Cello/ Adrien Michel
With the following program
– Vivaldi’s Concerto for 2 cellos
– Dvorak’s Symphony No. 9 (complete) or BEETHOVEN (2nd movement)
– Avé Maria by Caccini
– Cantata n°147 by J-S Bach…
Free admission, collection at the end of the concert.
German :
Klassisches Akkordeon/ Eric BLIN
Violoncello/ Adrien Michel
Mit folgendem Programm
– Konzert für 2 Celli von Vivaldi
– Die Symphonie Nr. 9 von Dvorak (komplett) oder BEETHOVEN (2. Satz)
– Ave Maria von Caccini
– Kantate Nr. 147 von J-S Bach…
Freier Eintritt, Kollekte im Anschluss an das Konzert.
Italiano :
Fisarmonica classica/ Eric BLIN
Violoncello/ Adrien Michel
Con il seguente programma
– Concerto per 2 violoncelli di Vivaldi
– Sinfonia n. 9 di Dvorak (integrale) o BEETHOVEN (2° movimento)
– Avé Maria di Caccini
– Cantata n° 147 di J-S Bach…
Ingresso libero, ritiro al termine del concerto.
Espanol :
Acordeón clásico/ Eric BLIN
Violonchelo/ Adrien Michel
Con el siguiente programa
– Concierto para 2 violonchelos de Vivaldi
– Sinfonía nº 9 de Dvorak (completa) o BEETHOVEN (2º movimiento)
– Avé Maria de Caccini
– Cantata n°147 de J-S Bach…
Entrada gratuita, recogida al final del concierto.
L’événement Ensemble Improvisation en duo Accordéon classique et Violoncelle Chinon a été mis à jour le 2025-10-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme