Ensemble instrumental Ascorda Escapade, Espace Le Goffic Pacé Dimanche 16 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre

Concert de musiques classiques à l’Escapade

**Dans le cadre de la Semaine des Arts 2025**

L’ensemble instrumental Ascorda reprend les classiques d’Antonio Vivaldi, Jean Sébastien Bach et Wilhelmine von Bayreuth le temps d’un après-midi !

Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine