Ensemble Irini Maria Nostra Festival Voce Humana – Plouaret, 24 mai 2025 20:00, Plouaret.

Côtes-d’Armor

Ensemble Irini Maria Nostra Festival Voce Humana Eglise Notre-Dame Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Changement de décor pour ce deuxième concert Extraordinaire trio de voix féminines, ce programme est consacré aux chants du culte Marial en Méditerranée. Entre Moyen-Age Occidental, héritage Byzantin et tradition Chrétienne orientale, Irini met en lumière les différentes figures de la Vierge et de son culte. Vous découvrirez des chants orthodoxes grecs, libanais, syriaques, chypriotes ainsi que des extraits du Livre Vermeil de Montserrat, véritable bijou fondateur dans l’histoire de la musique européenne. Un magnifique dialogue musical entre les cultures, en un temps où il apparaît plus que jamais vital. .

Eglise Notre-Dame

Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

