Informations pratiques

Montrésor

Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance

Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 19:00:00

fin : 2026-11-18 20:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Concert de L’Ensemble Jacques Moderne-Musique Renaissance.

10 .

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 85 85 78 alain.willems@wanadoo.fr

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English :

Concert by the Ensemble Jacques Moderne—Renaissance Music.

L’événement Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance Montrésor a été mis à jour le 2026-09-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire