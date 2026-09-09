Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance Montrésor
mercredi 18 novembre 2026 · Montrésor
Informations pratiques
Montrésor
Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance
Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 19:00:00
fin : 2026-11-18 20:30:00
Date(s) :
2026-11-18
Concert de L’Ensemble Jacques Moderne-Musique Renaissance.
10 .
Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 85 85 78 alain.willems@wanadoo.fr
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English :
Concert by the Ensemble Jacques Moderne—Renaissance Music.
L’événement Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance Montrésor a été mis à jour le 2026-09-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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