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AGENDA · Montrésor

Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance Montrésor

mercredi 18 novembre 2026 · Montrésor

Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance Montrésor

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
37460 Montrésor
Département
Indre-et-Loire
Tarif
10 10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Montrésor

Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance

Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 19:00:00
fin : 2026-11-18 20:30:00

Date(s) :
2026-11-18

Concert de L’Ensemble Jacques Moderne-Musique Renaissance.
10  .

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 85 85 78  alain.willems@wanadoo.fr

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English :

Concert by the Ensemble Jacques Moderne—Renaissance Music.

L’événement Ensemble Jacques Moderne : Musique Renaissance Montrésor a été mis à jour le 2026-09-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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