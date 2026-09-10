Ensemble Les Illuminations: Jouer la lumière, Eglise Saint-Prix, Saint-Prix

Informations pratiques

Ensemble Les Illuminations: Jouer la lumière Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Saint-Prix Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une création, pont entre les Variations Goldberg de J.S. Bach transcrites pour trio à cordes et dialoguant avec des interludes minimalistes d’Othman Louati et des instantanés poétiques de Paul Claudel, ambassadeur de France en Chine de 1895 à 1909, d’Eugène Guillevic ( XXe siècle) et d’Aurélie Allexandre d’Albronn (XXIe siècle). Cette œuvre innovante réinvente le dialogue musical et poétique entre l’Europe et l’Asie, jouant sur la thématique de la lumière.

Fidèle à l’ADN des Illuminations, ce projet transcende la simple virtuosité, unissant les disciplines dans un format singulier et invitant le public à une autre forme d’écoute.

Programme

Jean-Sébastien Bach | Variations Goldberg – arrangement pour trio à cordes

Othman Louati | composition

Instantanés poétiques | Paul Claudel, Eugène Guillevic, Aurélie Allexandre d’Albronn

Distribution

Ensemble Les Illuminations

Aurélie Allexandre d’Albronn | direction artistique et violoncelle

Iris Scialom | violon

Lou Chang | alto

En partenariat avec OuVERTures en Île-de-France

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

L’Ensemble reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal, du Fonds Haplotès, de l’Institut Français et de la Ville de Paris. L’Ensemble est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et est partenaire de la Fevis.

Eglise Saint-Prix 4 Rue de la Croix Saint-Jacques, 95390 Saint-Prix Saint-Prix 95390 Val-d’Oise Île-de-France

Festival OuVERTures – Journées européennes du patrimoine OuVERTures Les Illuminations

Letizia Le Fur