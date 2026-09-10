Ensemble Les Illuminations: Jouer la lumière, Eglise Saint-Prix, Saint-Prix
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Prix · Saint-Prix
Informations pratiques
Ensemble Les Illuminations: Jouer la lumière Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Saint-Prix Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Une création, pont entre les Variations Goldberg de J.S. Bach transcrites pour trio à cordes et dialoguant avec des interludes minimalistes d’Othman Louati et des instantanés poétiques de Paul Claudel, ambassadeur de France en Chine de 1895 à 1909, d’Eugène Guillevic ( XXe siècle) et d’Aurélie Allexandre d’Albronn (XXIe siècle). Cette œuvre innovante réinvente le dialogue musical et poétique entre l’Europe et l’Asie, jouant sur la thématique de la lumière.
Fidèle à l’ADN des Illuminations, ce projet transcende la simple virtuosité, unissant les disciplines dans un format singulier et invitant le public à une autre forme d’écoute.
Programme
Jean-Sébastien Bach | Variations Goldberg – arrangement pour trio à cordes
Othman Louati | composition
Instantanés poétiques | Paul Claudel, Eugène Guillevic, Aurélie Allexandre d’Albronn
Distribution
Ensemble Les Illuminations
Aurélie Allexandre d’Albronn | direction artistique et violoncelle
Iris Scialom | violon
Lou Chang | alto
En partenariat avec OuVERTures en Île-de-France
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
L’Ensemble reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal, du Fonds Haplotès, de l’Institut Français et de la Ville de Paris. L’Ensemble est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et est partenaire de la Fevis.
Eglise Saint-Prix 4 Rue de la Croix Saint-Jacques, 95390 Saint-Prix Saint-Prix 95390 Val-d’Oise Île-de-France
Festival OuVERTures – Journées européennes du patrimoine OuVERTures Les Illuminations
Letizia Le Fur
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