ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Villeneuve-lès-Maguelone

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Accompagnés d’un gestionnaire d’espaces naturels, vous participerez à un chantier d’arrachage de Gazanie, espèce végétale classée espèce exotique envahissante.

Cette espèce à forte production de graines, représente une menace pour la biodiversité des écosystèmes littoraux. Ensemble, nous pouvons donc limiter son impact.

Tout public Horaire : 9h à 12h Inscription obligatoire .

Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 13 88 57 salines@cen-occitanie.org

English :

Accompanied by a manager of natural areas, you will take part in a project to uproot Gazania, a plant species classified as an invasive alien species.

German :

In Begleitung eines Naturraummanagers nehmen Sie an einem Projekt zur Ausrottung von Gazanien teil, einer Pflanzenart, die als invasive exotische Art eingestuft ist.

Italiano :

Accompagnati da un responsabile dell’area naturale, parteciperete a un progetto di estirpazione della Gazania, una specie vegetale classificata come specie aliena invasiva.

Espanol :

Acompañado por un responsable del espacio natural, participará en un proyecto de arranque de Gazania, una especie vegetal clasificada como especie exótica invasora.

